ハイヒール・モモコ、“1万円超え”の朝食を紹介「スーパーで買って来た」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が16日、自身のブログを更新。ロサンゼルスでの朝食を紹介した。
【写真】ハイヒール・モモコが紹介した“1万円超え”の朝食
次男に会うために米・ロサンゼルスを訪れているモモコ。これまでにラスベガス観光やドジャースタジアムでのMLB観戦など、満喫している様子をブログでアップしている。
この日は「ロサンゼルスのEREWHONというスーパーで買って来た物を朝ごはんに食べました!!」と朝食を紹介。総額はなんと「10,000円以上」。驚きの金額を明かし、「スーパーで買って来て食べても高い」と嘆いた。
【写真】ハイヒール・モモコが紹介した“1万円超え”の朝食
次男に会うために米・ロサンゼルスを訪れているモモコ。これまでにラスベガス観光やドジャースタジアムでのMLB観戦など、満喫している様子をブログでアップしている。
この日は「ロサンゼルスのEREWHONというスーパーで買って来た物を朝ごはんに食べました!!」と朝食を紹介。総額はなんと「10,000円以上」。驚きの金額を明かし、「スーパーで買って来て食べても高い」と嘆いた。