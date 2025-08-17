お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングについて、告知しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 ツーリングは「CBで行くので珍車M250Sの写真だけでもどうぞ」 愛車との２ショット公開



レイザーラモンRGさんは「峠道なのでM250Sでひらひらコーナリングを楽しもうかと思いましたがCBで行くので珍車M250Sの写真だけでもどうぞ。」と綴ると愛車との２ショット写真をアップ。



続けて「RGツーリングクラブと行く 南足柄市周遊 安全走行御祈願ツーリング」について、開催日時や参加費などについて、記しました。





この投稿にファンからは「バイク好き芸人で乗ってましたね！ またやってほしいなぁ。」・「黒のキャストホイールがめっちゃ合ってる！センス良きです❤」・「マジでカッコいいです！！レア車！」などの反響が寄せられています。







「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】