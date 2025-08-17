¡ÖÊ¿ÏÂµá¤á¤ë¤Ê¤éÀïÁè¤Î½àÈ÷¡×Àï¸å80Ç¯¡Ä´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÆüÊÆ´Ø·¸¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÉÔËþ¤È¡ÈÉÔÀï¤ÎÀÀ¤¤¡É¤Î¹ÔÊý¡ÚÉ÷¤ò¤è¤à¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë½ªÀï¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤¬¡¢º£Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÅ¨¹ñ¡É¤È¤Î´Ø·¸
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿Í³¹¡Ö¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎµðÂçÊÉ²è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡ÖJ¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ®¤Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é80Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü·Ï¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ä
¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤µ¤ó
¡ÖÎÙ¿Í¡Ê¤ÎÆü·Ï¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¶¥ÇÏ¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢ÇÏ¾®²°¤Ë½»¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡×
1941Ç¯12·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ëÆü·Ï¿Í¤ò¡ÖÅ¨¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¡ÖÅ¨À³°¹ñ¿ÍË¡¡×¤òÅ¬ÍÑ¡£Ìó12Ëü¿Í¤ÎÆü·Ï¿Í¤¬¡¢¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï3Ç¯8¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Àï²Ð¤ò¸ò¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1945Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ï½ª·ë¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÏ¢¹ç¹ñ·³¤Ë¤è¤ëÀêÎÎÅý¼£¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄÌÐ ÁíÍý¡Ê1951Ç¯¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¾òÌó¤ÏÉü½²¤Î¾òÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÂ²ò¤È¿®Íê¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
1951Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ÖÏÂ¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆÈÎ©¤ò²óÉü¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢Æ±»þ¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¡£¤½¤Î¸å¤Î²þÄê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´ðÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒµÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÏËÉ±Ò¤ËÂ¿Âç¤ÊÍ½»»¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÉü¶½¤ËÅØ¤á¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±ÌÁ¤ÎÊÑ²½¡Ä¿Ê¤àÆüÊÆ¤Î¡È°ìÂÎ²½¡É
1991Ç¯¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÁí³Û130²¯¥É¥ë¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿´¶¼Õ¹¹ð¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢ÄäÀï¸å¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ËÁÝ³¤Äú¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2003Ç¯¤Î¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÎ¦¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤â·ûË¡¾å¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤É¤«¤é¡¢Àï¸å¤Î¿ÍÆ»Éü¶½»Ù±ç¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ò¥¤¥é¥¯¤ËÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Ëµá¤á¤ëÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬...
°ÂÇÜ¿¸»° ÁíÍý¡Ê2015Ç¯¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö¡ÊÆüÊÆ¡ËÆ±ÌÁ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢·ø¸Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
2015Ç¯¡¢Ë¬ÊÆÃæ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡À©¤ÎÀ°È÷¤ò²Æ¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢·ûË¡²ò¼á¤òÊÑ¹¹¤·¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤¬À®Î©¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¤è¤êÌ©ÀÜ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î¡È°ìÂÎ²½¡É¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤¬¤³¤ó¤Ê¾òÌó¤ò¡×´ôÏ©¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÊÆ´Ø·¸
º£¡¢²Æì¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¡ÖÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¹Ô¡£¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤Î¶õÇòÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ³ÀÅç¤äµÜ¸ÅÅç¤Ê¤É¤ÎÆîÀ¾½ôÅç¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¡¢ÃóÆü¥¢¥á¥ê¥«Âç»È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËºÇ¤â¶á¤¤Í¿Æá¹ñÅç¤Ê¤É¤òË¬Ìä¡£ÂæÏÑÍ»ö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯3·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òËÉ±Ò¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤«¤éÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¼è¤ê°ú¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×
¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅª¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò¶¯Ä´¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖºÇÁ°Àþ¡×¤ËÎ©¤Ä¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±
¡ÖÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÍ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÀïÁè¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Ç¿Ê¤àÆüÊÆ¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÆ£¸¶µ¢°ì¤µ¤ó¤Ï...
½çÅ·Æ²Âç³Ø Æ£¸¶µ¢°ì ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ËÇ°×¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³°¸ò¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
½çÅ·Æ²Âç³Ø Æ£¸¶ ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡Ö¡ÊÆüÊÆ¡ËÆ±ÌÁ¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò°ìÊý¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤¬³°¸ò¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â·ÐºÑ³°¸ò¤Ç¤·¤¿¡£·ÐºÑ³°¸ò¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¶Áè¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢³°¸òÀ¯ºö¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×
·Þ¤¨¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡£ÉÔÀï¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤â´ôÏ©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£