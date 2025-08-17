¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯È¾¡Ä¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ´¤¡ÉÊÆ¥í¼çÆ³¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬°ÕÍß¡ÖÏÂÊ¿¸ò¾Ä¡×¤Ï¤é¤à´í¸±¤Ø¤Î·Ù¾â¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¾ÝÄ§¡É¹õÂÓ¤ÎÃËÀ¤¬ÃË¤Î»Ò¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡Ä¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼ºîÉÊ
¥¯¥ê¥ß¥¢¤ÇÈãÈ½¤â¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Î»×ÏÇ
¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦¶á¹Ù¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÊÉ¡£ÇË²õ¸å¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬¹õÂÓ¤ÎÃËÀ¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¤ÌÌ²è²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï½ÀÆ»¤ÎÍÃÊ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç²¤ÊÆ´ó¤ê¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¡¢¡Ö¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤ÎÊÝ¸î¡×¤Ê¤É¤òÌ¾Ê¬¤Ë¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÉðÎÏ¤ÇÊ»¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ïµì¥½Ï¢»þÂå¤«¤é¥í¥·¥¢³¤·³¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ»¹ç¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¶¯¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈNATO¤ÎÅìÂ¦¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÁË»ß¡É¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î¡Ö¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤ÎÊÝ¸î¡×¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¼ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¡ÖÈó·³»ö²½¡×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢2022Ç¯2·î¡¢Á´ÌÌ¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÏÀÐÃº¤ä¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¤Ë¡ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿Ê·³¡É¤Î¥ï¥±
¿¯¹¶³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¡¼¥¦¤Î´ÙÍî¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬·âÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤¬¤¢¤ëÅìÉô¤È¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ë¶á¤¤ÆîÉô¤Î¿¯¹¶¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î½£¤Ç·Á¤À¤±¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¶¯¹Ô¤·¡Ö¥í¥·¥¢ÎÎ¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î13Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Ï¥í¥·¥¢·³¤¬¤Û¤Ü»ÙÇÛ¤·¡¢ÆîÉô¤âÂçÈ¾¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¶·¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤¿12Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ÅìÉô¤Ç¡Ö²áµî1Ç¯Í¾¤ê¤Ç¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿Ê·³¤ò¤ß¤»¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¶·¤òÍÍø¤Ë¤·¤Æ²ñÃÌ¤Ç¶¯µ¤¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄäÀïµÞ¤°¥È¥é¥ó¥×»á¡¡È¯¸À¤Ë¹¤¬¤ë·Ù²ü´¶
ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ï¡¢¿¯¹¶½é´ü¤Ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ä¥È¥ë¥³¤Ç2¹ñ´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©²½¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËÌÉô¡¦¥Ö¥Á¥ã¤Ç¤ÎµÔ»¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¾Ã¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÀïÁè¤ò24»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¡£
2025Ç¯2·î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÊÆ¥íÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄäÀï¤òµÞ¤°¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë²×Î©¤Á¤ò¶¯¤á¡¢2·îËö¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¸ýÏÀ¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
5·î¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î2¹ñ´Ö¤ÇÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8·î8Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÁÐÊý¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÎÎÅÚ¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ´¤¤ÎÊÆ¥í¤ÇÄäÀï°Æ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÎÎÅÚ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸£À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÏÂÊ¿¹ç°Õ¡×¤Ë°ÕÍß¡¡ÀìÌç²È¡Ö¹¶·â¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¡×
·ë¶É¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¤Ë¡ÖÄäÀï¹ç°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤¬ºÇÎÉ¡×¡Ê16Æü¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤ÎÊ¼Æ¬¿µ¼£¸¦µæ´´»ö¤Ï¡¢¡ÖÄäÀï¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÀïÁè½ª·ë¤Î¾ò·ï¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
