エルゴノミクス設計を追求した構造。スマホリングとストラップが融合した「SYANTO Ring Connect ジビエ」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
「SYANTO Ring Connect ジビエ」は、鹿のジビエ革を使用したハイグレード版の「SYANTO」。スマホを本当に持ちやすくしてくれて、姿勢の改善にもつながるアイテムを実際に使ってみました。
エルゴノミクス設計を追求した構造
「SYANTO Ring Connect ジビエ」は、エルゴノミクス設計に基づいた特許取得済みの底面リング構造を採用したスマホリング。
金属製リングのように指に食い込むことがありませんし、スマホの背面に指を添えるだけで落下の不安感を無くしてくれるので、手全体が自由になり、大画面スマホでも片手で操作しやすくなります。
サステナブルな鹿のジビエ革
気候変動など、さまざまな要因によって引き起こされている獣害は、人間と動物との共生に大きな課題を残しています。
「広島ジビエレザープロジェクト」と提携することで実現した鹿ジビエ革の採用は、廃棄されてしまう鹿の柔らかく丈夫な皮を有効活用。
この貴重な鹿ジビエ革は、1cm辺り20kg以上の引き裂き強度を持つ強力なベース素材と結合され、しなやかさと強度を両立。長期間愛用できる品質を確保することにも繋がっています。
確かな実績と信頼のクオリティ
2023年に板橋区の技術大賞を受賞するなど、高い評価を獲得している「SYANTO」シリーズは、別売りのストラップを取り付けることもできるので、肩掛けスタイルなど多彩な使用方法に対応しています。
要件を満たすカバーさえセットされていれば、iPhone、Android、iPadなど機種を選ばずに利用でき、MagSafe充電やマグネット接続のスタンドも問題なく使用可能。
職人の手によって一つ一つ手作りで生産される国内製品として、確かなクオリティを誇っています。
スマートフォンとの付き合い方をアップグレードしてくれる「SYANTO Ring Connect ジビエ」は、現在machi-yaで絶賛プロジェクトを実施中です。
詳細は以下のリンク先でご確認いただけますので、ぜひ覗いてみてください。
>> 【人間工学設計】首・手指を守る健康リング SYANTO Ring Connect
Photo: 田中宏和
Source: machi-ya