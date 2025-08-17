ホテル日航成田は、「ファミリーバイキング」を8月1日から31日まで提供する。

ライブキッチンでは、マンゴーソースを添えるフレンチトーストやランチ限定の「“恋する豚”のローストポーク」やディナー限定の「ローストビーフ」を提供する。サンドイッチコーナーではコッペパンやトルティーヤにお好みの具材を挟んでオリジナルサンドイッチ作りができる。メイン料理には「サーモンのポワレ 醤油麹の香るソースブールブラン」、「白身魚のソテー プロヴァンス風ソース」、「カニクリームコロッケのグラティネ」などを用意する。日本料理の「ふわとろ出汁巻き玉子 蟹あんかけ」や「大根と豚の角煮」や、デザートには「マンゴーシフォン」、「バスクチーズケーキ」などを提供する。

8月9日から17日までのお盆期間は、ランチにはスモークチキンレッグ、ディナーにはにぎり寿司とズワイ蟹を追加したる「スペシャルバイキング」を開催する。さrない「夏割」としてお盆期間以外はOne Harmony会員1名につき、小学生1名が無料となる特典を用意する。

場所はカジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」。時間はランチが平日は午前11時半から午後2時半まで、土日祝は午前11時から午後0時45分と1時15分から3時までの2部制。ディナーは午後5時半から10時。料金はランチが大人5,000円、60歳以上は4,700円、小学生2,500円。ディナーが大人6,000円、60歳以上5,700円、小学生3,000円。お盆スペシャルディナーが大人8,000円、60歳以上7,700円、小学生4,000円。幼児はすべて無料。One Harmony会員は2割引。税・サービス料込。