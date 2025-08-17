◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（17日、東京ドーム）

巨人・赤星優志投手が4回で降板。今季7勝目とはなりませんでした。

首位阪神とのカード3戦目の先発を任された赤星投手。初回は2アウトから森下翔太選手にヒットこそ許しましたが、4番佐藤輝明選手にはカウント2-2からの5球目、外角低めに148キロのストレートを投げきり、見逃しの三振で無失点に抑えます。

2回を三者凡退、3回は才木浩人投手にヒットを許しますが、近本光司選手を併殺打に打ち取り、結果3人で終える上々の立ち上がりを披露。

しかし4回、森下選手に四球を与えると、大山悠輔選手にヒットを浴びて2アウト1、3塁のピンチ。ここで郄寺望夢選手に5球目のフォークボールをうまく捉えられ、ライトへヒット性の打球が飛びます。これにライトの守備につく丸佳浩選手が痛恨のエラー。捕球できず、後逸する間に2人のランナーの帰還を許し、阪神に2点を先制されました。

さらにその後、坂本誠志郎選手にも1点タイムリーを浴び、この回3失点。

赤星投手は4回の攻撃で代打を送られ、4回5安打1四球3失点で降板となりました。

降板後、赤星投手は「最少失点で抑えたかったです。チームに申し訳ないです」とコメントしました。