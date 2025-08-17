東方神起のユンホが１６日、韓国・ボーイズグループ選抜オーディション番組「Ｂ：ＭＹ ＢＯＹＺ」４ラウンドの審査員として登場した。

この日の放送では、ビギナー（参加者）たちが４ラウンドを迎え、東方神起の「呪文」のステージを準備する姿が公開された。そして審査員としてユンホが登場すると、観客はもちろん、ビギナーたちも大きな歓声を上げた。

ＭＣのＤＥＸは、ユンホを「Ｋ−ＰＯＰそのものであり、歴史と言ってもいい。オールタイム・レジェンドが東方神起だと思う」と紹介。ビギナーたちからも「漂うオーラが…ゾクゾクする」「ワールドクラスのアイドルなのが分かった」などの声が上がっていた。

この紹介に対して、ユンホは「良く言ってくれてありがとうございます」とお礼を述べ「東方神起がデビューしてから、２２年目。ビギナーの皆さんが生まれる前にデビューしていると思う」とコメントした。そして「実は今日審査する前に、今までの（ステージ映像を）全部見てきた。ビギナーの皆さんを見ながら初心を取り戻し、良いエネルギーを得て行こうと思っている」と話し、ビギナーたちを緊張させていた。