º£Æü17Æü¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÂç±«·Ù²ü¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯Ã£Ãæ¡¡¶áµ¦¤ÏÂç±«¤Î½ê¤â
º£Æü17Æü¤ÎËÌÆüËÜ¤Ï¡¢Á°Àþ¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤¤³èÈ¯¤Ê±«±À¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤ä¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ïº£Æü17ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«·Ù²ü
¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¡¢º£Æü17Æü¤«¤éÌÀÆü18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤âÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Æü17ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢±«±À¤ÎÈ¯Ã£¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù²ü´ü´Ö¤¬¤Î¤Ó¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¡¦¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯Ã£Ãæ
º£Æü17Æü¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ»³ÃÏ¤ä»Í¹ñ»³ÃÏ¡¢¶å½£»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤Ç¤â¡¢½ê¡¹¤Ë±«±À¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÌë¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾åÎ®¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËÀî¤Î¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤äÀî¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç±«±À¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢µþÅÔÉÜÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Ãëº¢¤«¤é³èÈ¯¤Ê±«±À¡¦¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·µ¤µÞÊÑ¤Î¥µ¥¤¥ó
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤Î¡¢Á°Ãû¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢ ¡ÖÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ðºÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
£ ¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡×
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤«¤é¤Ï¡¢±«Î³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿á¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¡¢¡ÖÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£