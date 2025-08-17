¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤¬¥í¥±¤Ç½é¡¦²°µ×Åç¤Ø¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÆü»£±Æ¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬¤¹¤ëºÇ¶¯¤Î18ºÐ¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬8·î18Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤35¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
ÂçÌö¿ÊÃæ¤ÎÈà½÷¤ÎÁÇ´é¡¢¥í¥±Ãæ¤Î¥¦¥éÏÃ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼!!
¢£º£¤â¿ÈÄ¹¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤ë¡ª
¡½¡½£²²óÌÜ¤Î½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ»£±Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î²°µ×Åç¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£½µ¥×¥ì¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆî¤ÎÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡²°µ×Åç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌë¤´¤Ï¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ç½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥«¥á¥Î¥Æ¤¬¾×·âÅª¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤â¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¥·¡¼¥ó¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ê´é¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¡£Ãó¼Ö¾ì¤«¤é10Ê¬¤¯¤é¤¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦Ãµ¸¡µ¤Ê¬¤Ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤ò»¶ºö¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¼Êý¤Ë»£±Æ¤·¤¿ÀÖ¥Ó¥¥Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤ÄéËÉ¤Ë¾å¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½²°µ×Åç¤Î¼«Á³¤òÍøÍÑ¤·¤¿Å·Á³²¹Àô¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡ËþÄ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿ÀÈëÅª¤Ç¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÇ®¤¤¤ªÅò¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹â²¹¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤âÊ¿µ¤¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²Æ¤é¤·¤¯¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤³¤ì¤â½éÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ë·õÆ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÀ¤ò¿¶¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¾å¼ê¤Ë³ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»É·ãÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¡£²°µ×Åç¤Ï³¤¤äÀî¡¢¿¹¤Ê¤É¤ÎÂç¼«Á³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Î¥í¥±¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢Â¬¤Ã¤¿¤é165Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯È¾Á°¤Ë½é¤á¤Æ½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤À157Ñ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ¤¬¿ÈÄ¹¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê......¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¿É¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¤È¥«¥ì¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë......¡£ÉÔÄê´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¼«¿æ¤Ï¡©¡¡º£Æü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¨¤¨¤¨......¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤¢¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤¬¤¢¤ë¤·¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¤ËÎÁÍý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡
°ì¥ÎÀ¥¡¡»ä¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Äê´üÅª¤Ëºî¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°ìÀÚ¼«¿æ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¤Î¥½¥í¶Ê¤Ï¼«¤éºî»ìºî¶Ê
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¡£¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤²Æ¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡9·î6Æü¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ê¡÷Spotify O-WEST¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î½àÈ÷¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡³Ú¤·¤ß¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤ÎÅÅ¼Ö¡£¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¥½¥í¶Ê¤âÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª
¡½¡½ºî»ìºî¶Ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ç4¶Ê¤¯¤é¤¤¡£²Î»ì¤¬´°Á´¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢A¥á¥í¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¶¯¤¤·Ï¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶Ê¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¤«¤é4¥õ·î¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£À©Éþ¤Ï²û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡Á´Á³¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª»Å»ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃå¤Þ¤¹¤¬¡¢À©Éþ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤ò¤¤¤Ä¤âÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷¤Î¥³¤é¤·¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤âÆ±¤¸¡£ËÜÅö¤ËÃÏÌ£¤À¤«¤é¡¢»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½20ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤â¤Ã¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¥í¥±¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤!!
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡ÉáÄÌ¤¸¤ã¹Ô¤±¤Ê¤¤½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î²°µ×Åç¥í¥±¤Î¤è¤¦¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£½ë¤¤¤Î¤â´¨¤¤¤Î¤â¡¢¤É¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡ÊLuna ICHINOSE¡Ë
2007Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163Ñ¡¡
B83 W56 H84¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØMOIS¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
