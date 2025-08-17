¡Ö¤³¤Î³Ê¹¥Âç¾æÉ×?¡×ÌÔ½ëÂ³¤¯Ãæ¡Ä¹©Æ£ÀÅ¹áàµ¨ÀáÀè¼è¤êá½©¥³¡¼¥Ç¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¿Í¤Ï¥¬¥Þ¥ó¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¡Ä¡×¡Ö½ë¤½¤¦¡×
Ï©ÌÌÎó¼Öà¤ªÇ¦¤Óá¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ª¡¼¥é¤Ï±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤!?
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬µ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿à¤ªÞ¯Íî¤Ö¤êá¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦É²¸©¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó&¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¤ò±£¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÏ©ÌÌÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿§¡¹Ê¬¤«¤é¤º¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖShizuka Kudo Live Tour 2025¡×¤Ç°¦É²¸©¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¡ª·ã¥ì¥¢¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¹ó½ë¤ÎÃæ¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥¿¥¤¥Ä&¥Ö¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¡£ÂÎ²¹Ä´Àá¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«?¡×¡Ö¤³¤Î³Ê¹¥Âç¾æÉ×?¡×¡Ö½©¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¿Í¤Ïµ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ï¥¬¥Þ¥ó¤È¤«¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ö½ë¤½¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£