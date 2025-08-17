◆第107回全国高校野球選手権・3回戦 仙台育英3―5沖縄尚学（延長11回）（17日、甲子園）

沖縄尚学が延長11回に及ぶ熱戦を制し、2年ぶりのベスト8進出を決めた。

最速150キロの左腕エース末吉良丞（2年）が11回を完投。相手のプロ注目左腕、吉川陽大（3年）に投げ勝ち「投げ合いでは絶対にマウンドを降りたくない。ずっとマウンドにいたいと思ったので、投げ負けないという気持ちで投げていました」。公式戦自己最多の169球を投げきった2年生エースは「ちょっと疲れました」と笑顔で汗をぬぐった。

甲子園でこれまで2試合、2桁安打をマークした仙台育英打線にインコースの直球で攻めた。左打者に対しても恐れず内角を突き、6回以降は追加点を許さなかった。延長タイブレーク（無死一、二塁から開始）に突入した10回には1死満塁のピンチでカウント2ボールからの相手のスクイズを見抜き、外に外してファウルに。その後一塁へのライナーで併殺に打ち取ってしのいだ。「早いカウントから仕掛けてくるのが分かっていたので警戒していました」。2年生ながら相手の動きを読み切った冷静な投球と、夏の大会前の投げ込みで培ったスタミナで無失点に抑えて11回の勝ちこしにつなげた。

選抜大会から目標にしていた甲子園春夏通算30勝を達成した。地元沖縄から甲子園で勝つという夢を持っていた末吉がエースとなって節目の勝利を記録した。「同じ左投手として（1999年春の）甲子園で優勝し、U18高校日本代表の投手コーチだった比嘉（公也）先生のもとでやりたかった」

仲西中では野球部に所属。軟式で最速145キロをマークし、球の速さで受ける捕手が骨折したという「伝説」を持つサウスポー末吉の名前は県内でも知られていた。県外の高校からも誘いが来ているだろうと比嘉公也監督は末吉に声をかけることはなかったが、末吉が夏の大会終了後「沖縄尚学に行きたい」とグラウンドを訪れた。すでに推薦枠は埋まっていたため一般入試で念願の沖縄尚学に入学した。地元の高校に進んだのは中学時代の仲間がいたこともあるが「沖縄で他県のチームを倒していくのは価値があることだと思う」という思いもあった。

16歳のサウスポーの成長はとどまることを知らない。「こういう競った試合を勝つことで自分たちの成長につながっていくと思います。30勝を達成したので次は頂点を目指します」。聖地のマウンドでもっともっと大きくなる。（前田泰子）

◆沖縄県勢初の春夏通算30勝◆

第107回全国高校野球選手権3回戦で沖縄尚学が仙台育英（宮城）を5―3で破り、春夏通算30勝を達成した。甲子園で30勝は沖縄の代表校で最多。2位は興南で24勝、沖縄水産が21勝と続く。

夏の大会に限れば沖縄水産が20勝でトップ。2位が興南で19勝。沖縄尚学は13勝で3位になる。