俳優の深田恭子さんと観月ありささんが、それぞれのInstagramを更新し、2人で一緒に写った同じ写真を投稿。仲の良さが伝わる内容に、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。

写真では、2人が顔を寄せ合いながら笑顔を見せており、深田さんはピースサインをしています。



【写真を見る】【 深田恭子 ＆ 観月ありさ 】 顔寄せ合う仲良し２ショットに反響続々 「恭ちゃん」「ありちゃん」と呼びあい 「TOO SHY SHY BOY!」歌唱報告



深田さんは、「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました♡いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」と、ハートマークを添えて投稿。

「今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした」と綴り、俳優としての先輩である観月さんに、さまざまな相談をした様子がうかがえます。





さらに「私はありちゃんのTOO SHY SHY BOY!が青春です。お願いすると歌ってくれたりする優しいあり姉なのです」と、観月さんのヒット曲をリクエストし、実際に歌ってもらったことも明かしています。



一方、同じ写真を投稿した観月さんも「お久しぶりに恭ちゃん登場♡」と、嬉しそうにコメント。「お互いお仕事が忙しく。かなり久しぶりにお会い出来たのだけど。相変わらず美しく可憐で可愛らしい恭ちゃんです。撮影終わりでスッピンなのにもかかわらず。この可愛さ」と、深田さんの変わらぬ魅力に感動した様子を綴っています。また、「私のTOOSHYSHYBOYが大好きと言ってくれる恭ちゃんと一緒にTOOSHY歌えて嬉しかった」と、深田さんと一緒に自身の楽曲を歌えたことを喜んでいます。

この貴重な2ショットに、ファンからは「おふたりとも私が大好きな女優さん」「ありさちゃんも恭子ちゃんも私の青春時代を彩ってくれた」「最高すぎます」「やばいTOOSHY大好きです」など、多くの歓喜の声が寄せられています。

