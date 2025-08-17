¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é23Ç¯¡ÄÀÖÇò¥Ü¡¼¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô¤Î55ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤µ¤¹¤¬·Ú°æÂô¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×
àÈò½ëÃÏ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(55)¤¬Èò½ëÃÏ¤Î·Ú°æÂô¤Ç¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¡¤Î¤É¤«¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë·Ê¿§¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¿·Á¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô¤ËÇò¤¤¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤ÎàÈò½ëÃÏ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤Ï¡Ø¤í¤¯¤â¤ó¡Ù¤¬¡¡¤í¤¯¤â¤ó¤Ï·Ú°æÂô¤«¤é¾åÅÄ¡¢Ä¹Ìî¤Ø±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿©Æ²¼Ö¡¡°ÊÁ°ÃÏ¸µ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÁ¦¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯Â¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡¡Çò¤ÈÀÖ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¼Â¾¯½÷É÷¥³¡¼¥Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬·Ú°æÂô¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁñÅÄÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£