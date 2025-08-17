フェイラー♡ギフトコンセプトショップ渋谷ヒカリエに新店オープン

2025年8月20日(水)、渋谷ヒカリエShinQs4Fにドイツ発高級ブランド「フェイラー」のギフトコンセプトショップ『ラブラリー バイ フェイラー』がオープンします。上質なシュニール織とポップでキュートなデザインが魅力のフェイラーは、大切な人へのギフト選びを楽しめる空間。オープン当日は抽選制の入店方法で、話題の限定ポーチ『バーガーショップ』5,500円も登場します♡

渋谷ヒカリエに誕生♡新店舗の魅力

『ラブラリー バイ フェイラー渋谷ヒカリエShinQs店』は、全国16店舗目となるギフトコンセプトショップ。

LOVE(愛)とLIBRARY(図書館)を掛け合わせた名前の通り、図書館でお気に入りの本を選ぶように、大切な人への贈り物をゆっくり選べます。

オープン初日は8月20日(水)11:00から、抽選により入店順を決定。混雑時でも安全にギフト選びを楽しめます。

世代を超えて愛される♡セサミストリート×Manhattan Portage限定バッグコレクション

渋谷限定♡バーガーショップポーチ登場

オープン記念として、人気デザイン『バーガーショップ』の渋谷ヒカリエShinQs店限定フラットポーチS(縦11.5×横18cm)が5,500円で販売されます。

ジューシーなハンバーガーをモチーフにしたデザインは、可愛くポップでギフトにもぴったり。購入点数はお一人様1点までで、数量限定なので早めの来店がおすすめです♪

フェイラーで大切な人へ特別なギフトを

フェイラーのギフトコンセプトショップ『ラブラリー バイ フェイラー』渋谷ヒカリエShinQs店では、上質なシュニール織とポップでキュートなデザインを楽しめます。

オープン記念の渋谷限定『バーガーショップ フラットポーチS』5,500円も販売。大切な方への贈り物を選ぶワクワク感を体験できる、新しいギフトスポットです♡