¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Ð¥Ç¥£àºÆ·ëÀ®á¥ä¥ó¥¡¼³Ø¥é¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ë¥¬¥¯´Ñ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ø¹»¤ÇÇú¥â¥Æ¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¥Ö¥é¥ó¥³¤ËºÂ¤êÈù¾Ð¤ß
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¿Í¤¬¥ä¥ó¥¡¼É÷³Ø¥é¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ë·¯¤Ë²ñ¤¨¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ø¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏM!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Ø¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ÇÈù¾Ð¤àSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡(28)¤Î¸å¤í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×(TBS¡¢2023Ç¯)¤Ç½é¶¦±é¡£ÌÜ¹õ¤¬¼ç±é¤Î¥Ï¥ë¡¢º´Ìî¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥¬¥¯¤ò±é¤¸¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö³Ú²°¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÃý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³Ø¥é¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×(TBS)2»þ´ÖSP¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª2¿Í¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ë¥¬¥¯´Ñ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤Í¡×¡Ö³Ø¥é¥ó¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥¬¥Á¥¤¥±¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦Íí¤ß¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÄ¶´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¡ª¡ª¤³¤Î¡¢¥¤¥±¥á¥óÆó¿Í¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ï¡ª¡©³Ø¹»¤ÇÇú¥â¥Æ¤·¤Þ¤¹¤è!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£