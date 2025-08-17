¾×·â¹ðÇò¡ªÊì¤Ï¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ö¸ý¸µ¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¡×ÏÃÂê¥É¥é¥Þ½Ð±é19ºÐ½÷Í¥¤Ë¥Í¥Ã¥È·ã¿Ì¡ª¡ÖÌ¼¤È¤Ï...¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡£Çä¤ì¤ë¡£³Î¿®¡×
¡ÖDNA¤¹¤´¤¤¡×Êì¿Æ¤ÎÀµÂÎÌÀ¤«¤·ÁûÁ³¡ª
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë19ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬¸ÞÎØ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤·¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡×(TBS¡¢2023Ç¯)¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢25Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÜ²¼·ë°á(19)¤Ï¡¢12Æü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×(TBS)¤Ë½é½Ð±é¡£1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó(58)¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢½é¤á¤Ï¤¬¤Á¤¬¤Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¥é¥ô¥£¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Ã«¤µ¤ó¤Ï99Ç¯¤Ë¸µÎ¦¾åÁª¼ê¤È·ëº§¡£01Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢06Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Ã«¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×¤È¶¦¤ËÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¬¤¢¤ÎÊý¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡£Çä¤ì¤ë¡£³Î¿®¡×¡ÖÆÃ¤Ë¸ý¸µ¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢Ì¼¤µ¤ó!?¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê°õ¾Ý¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êDNA¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾®Ã«¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤È¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£