3年ぶりに日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンD）に先発登板。4回に初めての四球を与え、続く打者への暴投でピンチを迎えたが、無失点で切り抜けた。

レギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンドで左打者9人を並べた中日打線と対戦。2回に1点を失ったものの、3回を3者凡退に抑えた。

4回先頭のボスラーにフルカウントから、この日初めてとなる四球を選ばれた。続く板山に対し、フォークボールがワンバウンド。暴投が記録され、無死二塁とピンチを招いた。1死二塁からは駿太の投安で一、三塁とされたが、宇佐見を三併殺打に打ち取った。

16日にはマウンドの傾斜などを入念に確認。移籍後初登板に向け、「自分のやることは変わらないので、とにかく自分のやるべきことに集中してマウンドに上がれればいいなと思います」と意気込みを語っていた。

DeNA加入後はイースタン・リーグで実戦調整。初登板だった7月26日のロッテ戦は1回を、わずか5球で3者凡退。同31日の同西武戦では、3回を無安打無失点2四球と好投。しかし、8月6日の巨人戦では7四死球など乱れて3回1/3で5失点だった。同11日のヤクルト戦から1軍に同行していた。