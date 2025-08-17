スポーツイラストを多数手がける田村大さん（41）が16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムを訪れ、山本ら選手と交流を深めた。

日本時間17日は山本の27歳の誕生日とあって、同行した元オリックスの宮崎祐樹さんを介して、山本の投球フォームを描いた絵を直接プレゼントし「写真も撮らせていただき、“応援しています”という言葉をお伝えしました」と笑みを浮かべた。

その後はメジャーリーグの試合を初観戦。「現地に来れただけで興奮しているのに、まさかグラウンドに立てるなんて、本当に夢見たいです」と感激の様子だった。

直近では9月13日開幕の「東京2025世界陸上」や男子プロバスケットボール「Bリーグ」に関するイラストも担当しており「絵でスポーツに関わることが多いので、これがまたすごい刺激となって絵に生きると思います」と興奮気味に語った。

◯…元ソフトボール女子日本代表でインフルエンサーの長崎望未（33）も、ドジャースタジアムを訪問した。試合前の打撃練習もグラウンドから見つめ「当たり前ですが、皆さん素晴らしい、ワクワクするようなバッティングをしています。見られるだけで感謝です」と目を輝かせた。開幕直後の4月にも観戦に訪れており「パドレスとドジャースの本当に良いカード。この試合は絶対見に来たいと思っていました」と笑顔で語った。