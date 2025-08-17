パドレスは１６日（日本時間１７日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に０―６で完敗。同率首位で並んでいたライバルを相手に序盤の失態で大量リードを許し、再び地区２位に転落した。

攻守で誤算だらけだった。先発したディラン・シース投手（２９）は初回だけで３者連続を含む４四球。１安打で３点を失い、続く２回も制球が定まらず２四球で出塁させた走者を中堅手・メリルの失策で生還させてしまった。攻撃陣も初回にタティス、マチャドが二盗に失敗。２回にも先頭で出塁したボガーツがまたもや二盗に失敗して自らチャンスをつぶし、みすみす宿敵に主導権を握られた。

５連勝で乗り込んできたものの、前日１５日（同１６日）はレジェンド左腕・カーショーを攻略できずに連敗…。直接対決でドジャースを突き放すどころか返り討ちにされ、地元局「ＮＢＣ ７ サンディエゴ」は「最悪のタイミングで最悪の試合をしてしまった」「（２回までに）ドジャースは１安打で５点を挙げ、その時点でパドレスは２位に転落する運命にあった」とすっかり意気消沈した。

１７日（同１８日）の３戦目はダルビッシュが先発予定。まずはスイープを阻止し、今季最後の直接対決となる２２日（同２３日）からの本拠地３連戦に望みをつなげたいところだが――。