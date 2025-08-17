昨夏の月９ドラマに出演した人気子役の、驚くべき成長ぶりが明らかになった。

女優の大竹しのぶが１７日までに自身のＳＮＳを更新。昨夏に放送されたフジテレビ系月９ドラマ「海のはじまり」で共演した人気子役・泉谷星奈（らな）との再会を報告した。

泉谷が大竹主演の「華岡青洲の妻」（１７日まで、東京・新橋演舞場）を観劇に訪れ再会が実現。大竹は「ラナちゃんは１０センチ背が伸びて、でも可愛らしさは変わらずで、思わず駆け寄って抱き合った」と成長ぶりに驚きながらも再会を喜んだ。

８歳になった泉谷は初挑戦のミュージカルに向けて稽古中だといい、大竹は「『お稽古どう？』と私が聞いたら『楽しい！』と返ってきた。もう大丈夫です。不安だったら、お稽古場にでも付いていきたい気持ちでした」とドラマ共演時と同じく“祖母”目線。「ゆっくり遊べる時を夢見て、お互いに励まし合って頑張ります。子供のエネルギーは美しく、強く、涙が出そうになります。ありがとう、ラナちゃん」と感謝した。

この投稿には「ラナちゃん １０センチも背が伸びたんですね」「らなちゃんの元気と笑顔には２００％のパワーもらえますね」「絆が続いていることが、ファンとして何より嬉しいです」「このふたりの絡みと出会いが一番すきです」「お姉さんになりましたね？」などのコメントが寄せられている。