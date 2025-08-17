8月17日までに、2025年7月から放送されているドラマ『ロンダリング』（関西テレビ）の公式Instagramが更新された。同ドラマの主演を務めるアイドルグループ『なにわ男子』のメンバー・藤原丈一郎が変装姿を披露したのだが、そのビジュアルが話題を呼んでいる。

「藤原さんは、地上波で放送される連続ドラマで、初めて単独主演を務めました。“死者の声が聞こえる”という特殊能力を持つ役に挑戦していて、社会の闇に足を踏み入れ奮闘していく姿を演じています」（テレビ局関係者）

同ドラマのInstagramには、藤原さんが第7話の撮影に挑んだ際のオフショットが公開された。椅子に座り、日焼け防止の傘を差した藤原。上下柄物の衣装を着用し、赤いコートを羽織っている。さらに驚きは、黒のボサボサのロング髪に、鼻下や顎下には長い髭をたくわえており、激変していた。

そんな藤原の衝撃なビジュアルにファンも仰天。Instagramのコメント欄には、驚く声が多数聞かれていた。

《え 丈くん笑笑笑笑笑笑》

《がちで誰かわからんかった》

《見事な変装っぷり》

藤原と言われなければ誰だか分からないほどの変装姿は、騒然となった。

「8月14日に放送された第7話では、藤原さん演じる緋山鋭介がホームレスになりすまし、潜入調査を試みるという内容の放送回でした。今回の激変姿は、公式Xでも《今夜の緋山くん（#藤原丈一郎）もパンチ効いてます》と、傑作になったことを綴っていましたよ」（前出・テレビ局関係者）

難しい役どころを演じた藤原。ここ最近の彼は、アイドルだけでなはく俳優としての活躍も広がっていると芸能プロ関係者は指摘する。

「これまで、2023年に放送されたドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日君と』（TBS系）や、2024年には、ドラマ『恋する警護24時』（テレビ朝日系）に出演するなど、毎年のようにドラマに出演しています。今回は主演ということもあり、その実力が徐々に頭角を現してきていますね。デビューするまで17年超と、歴代最長の下積みを経験しているからこそ、彼の根性が演技に反映されているようですね」

藤原の演技での変貌ぶりが今後も楽しみだ。