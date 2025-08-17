新世代ダンス＆ボーカルグループ「c（ウィーム）」が15日、大阪府・OSAKA MUSEで初のワンマンライブ「WE3M 1st LIVE “Garrrrrr PARTY”」を開催した。

メンバーそれぞれが持つ確かなスキルと、HIPHOPとR＆Bを軸にした骨太な音楽性を武器に、ダンス、歌、ラップの三拍子でその実力を証明するグループ。3年以上の育成期間を経て、メンバーの脱退や追加といった紆余（うよ）曲折を乗り越え、現在の6人体制となった。

ライブ当日は、グループの最年長メンバーであるAN（19）の誕生日。アンコールでは、グループ名の由来である「WEをひっくり返して関西から世の中をひっくり返す」という強い決意を改めて表明した。「私たちの初のワンマンライブを無事この6人で終えることができて本当に良かったです。これからどんどん成長してもっともっと大きなステージに皆さまを連れていくので、是非これからも応援よろしくお願い致します」と今後の飛躍を誓った。

ANにはメンバーとファンから「ハッピーバースデー」の合唱が送られ、本人は感極まりながら感謝を伝えた。