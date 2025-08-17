松井珠理奈、胸元ざっくり大胆衣装姿に視線集中「色気爆発」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/08/17】元SKE48の松井珠理奈が8月16日、自身のInstagramを更新。美しいバストが際立つ衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】松井珠理奈、美バストのぞくドレス姿
9月9日に2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）の発売を控える松井。「鏡よ鏡答えちゃって」と鏡の前で胸元が大きく開いた黒いトップスにチュールスカートを着用した「アイヲシル」のオフショットを公開し、美しいバストを披露した。また「先日アップしたオフショットが反響大きすぎてフォロワーさんも急に増えてびっくりしています」とファンからの反響も明かしている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル良い」「色気爆発」「刺激強い」「攻めてる」「写真集楽しみといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
