Number_i平野紫耀が語る“自分達らしさ”とは 岸優太「媚を売らずに自分達を信じて」
【モデルプレス＝2025/08/17】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が16日、NHK総合で放送された「Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」（よる23時〜）に出演。Number_iの音楽について語る場面があった。
◆Number_i平野紫耀、自分達らしさについて口に
2023年10月に「自分達らしい音楽を追求する」ために結成されたNumber_i。当時平野は「音楽で幸せにしたいっていう気落ちが強いじゃないですか、僕たち。もっと振り切ったものをやっていって、その中で自分たちらしさを見つけて、気づいたら口ずさんじゃってるような音楽を作って」いきたい、と今後の展望について語り「『聞いてもらう人を驚かせられるような楽曲なんだろう？』ってなった時に、そっちの方向に行きましたね」とヒップホップとダンスパフォーマンスがグループの要となると口に。また神宮寺も「とにかくぶちかましたかったので。それにピッタリだなと思ったのがヒップホップだった」と音楽性について説明した。
◆Number_i岸優太、現在のグループについて語る
現在結成から2年近くが経過したNumber_i。岸はNumber_iの音楽について「自分達の好きなことだったり、好きな世界観だったり、いい意味で媚を売らずに自分達を信じて出していってる」と、思い描いていた方向性に進んでいることを満足そうに語っていた。（modelpress編集部）
