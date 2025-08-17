½ªÀï¤«¤é80Ç¯ ÀÐÇËÁíÍý ¼°¼¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤â¡ÄÁíÍýÃÌÏÃ¸«Á÷¤ê¤ÎÇØ·Ê¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
½ªÀï¤ÎÆü¤Î8·î15Æü¡£Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁíÍý¤¬»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁíÍý¼°¼¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ¡¡°ÂÇÜÁíÍý¡¢¾®ÀôÁíÍý¡¢Â¼»³ÁíÍý¤Î¼°¼¤Ï¡Ä
Àï¸å80Ç¯¡¡13Ç¯¤Ö¤êÁíÍý¤Î¼°¼¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡£³ÆÃÏ¤ÇÄÉÅé¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼
¡Ö²áµî¤ò¸Ü¤ß¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀïÁè¤Î»´²Ò¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ì¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¡×
¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢»²Îó¤·¤¿°äÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤¬½é¤á¤Æ5³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ëÀ¤Âå¤¬¸º¤ë¤Ê¤«¡Ä
Å·¹ÄÊÅ²¼
¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¶ìÆñ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1994Ç¯¤ÎÂ¼»³ÁíÍý¤«¤é2012Ç¯¤ÎÌîÅÄÁíÍý¤Þ¤Ç19Ç¯Ï¢Â³¤ÇÎòÂåÁíÍý¤Î¼°¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·2013Ç¯¡¢Âè2¼¡À¯¸¢¤Ç°ÂÇÜÁíÍý¤¬»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¿ûÁíÍý¡¢´ßÅÄÁíÍý¤â»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£²ó¡¢¤½¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÉü³è¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¾å¤Ë¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò²þ¤á¤Æ¶»¤Ë¹ï¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
ÄÉÅé¤Î¼°¼¤Ë¹þ¤á¤¿ÁíÍý¼«¿È¤Î»×¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀïÁè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÁíÍýÃÌÏÃ¡×¡£
Àï¸å50Ç¯°Ê¹ß¡¢10Ç¯¤´¤È¤Ë»þ¤ÎÁíÍý¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö80Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁíÍýÃÌÏÃ¡Û
Àï¸å50Ç¯¡§Â¼»³ÃÌÏÃ
Àï¸å60Ç¯¡§¾®ÀôÃÌÏÃ
Àï¸å70Ç¯¡§°ÂÇÜÃÌÏÃ
ÀÐÇËÁíÍý¡¢È¯½Ð¤Ë°ÕÍß¤â¡Ä ¡ÈÁíÍýÃÌÏÃ¸«Á÷¤ê¡É¤ÎÇØ·Ê
½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤´¤È¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÁíÍýÃÌÏÃ¡×¡£
Â¼»³ÁíÍýÂç¿Ã¡Ê1995Ç¯¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄËÀÚ¤ÊÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Àï¸å50Ç¯¤Î1995Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÂ¼»³ÁíÍý¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ê¤É¤Ë¡ÖÂ»³²¤ä¶ìÄË¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤òÉ½ÌÀ¡£Àï¸å60Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡¢¾®ÀôÁíÍý¤âÆ§½±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Àï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢È¿¾Ê¤È¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ä
°ÂÇÜÁíÍý¡Ê2015Ç¯¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤äÂ¹¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¼Õºá¤òÂ³¤±¤ë½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ê¤É¤Ø¤Î¼Õºá¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý ¡Ê3·î¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç70Ç¯¡¢60Ç¯¡¢ÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¸¡¾Ú¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÖÀïÁè¤Î¸¡¾Ú¡×¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î¡ÈÀÐÇËÃÌÏÃ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¡È°ÂÇÜÃÌÏÃ¡É¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÈ¯½Ð¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
