¥Õ¥©¥í¥ï¡¼183Ëü¿Í¤Î¥¬¥¶µ¼Ô¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬»¦³²¡¡Æ±Î½¤ËÂ÷¤·¤¿¡ÈºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡Ä·³¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î°ì°÷¡×¼çÄ¥¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¥¬¥¶¤Ç¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨¤ëµ¼Ô»¦³²
10Æü¡¢ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Ç¼èºà³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô4¿Í¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡Ä»¦³²¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¥¬¥¶¤Î¡È»´¾õ¡É
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥Ê¥¹¡¦¥·¥ã¥ê¥Õµ¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë183Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥¶¤Î¡È»´¾õ¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2»þ´ÖÁ°¤«¤é¥¬¥¶»Ô¤Ç¹¶·â¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥ó¥È¤Ë¤¤¤¿¥·¥ã¥ê¥Õµ¼Ô¤Ï¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«ÄÀÌÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×Æ±Î½¤ËÂ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ±Î½¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¥¢¥Ê¥¹¡¦¥·¥ã¥ê¥Õµ¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«ÄÀÌÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥¬¥¶¤ÎÅÚÃÏ¤È¿Í¡¹¤Î²òÊü¤Ë¸þ¤±¤¿²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿²æ¡¹¤Î¸Î¹ñ¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢Âº¸·¤È¼«Í³¤ÎÂÀÍÛ¤¬¾å¤ë¤Þ¤Ç¡×
¥·¥ã¥ê¥Õµ¼Ô¤Î»¦³²¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ëÏª¹ü¤Ç·×²èÅª¤Ê¹¶·â¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¹¶·â¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤Î°ì°÷¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ë240¿Í°Ê¾å¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£