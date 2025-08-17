タレント上沼恵美子（70）が17日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。定年退職後の夫の、妻に対する発言について注意を促した。

日本人で初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51＝元マリナーズなど）が7月27日（日本時間28日）、米ニューヨーク州クーパーズタウンでの表彰式典に出席。スピーチで「私を一番支えてくれたのが、妻の弓子でした」と感謝の思いを伝えた。

上沼は「妻への感謝、2分？ かぁ〜」と感心。「2分って、しゃべれる商売やからわかるでしょう。結構長いですよ。それを弓子さん、妻への感謝だけで。うれしい。良い方やね」とイチロー氏の姿をたたえた。

イチロー氏の今後について「51歳。引っ込むにはまだ早い」と野球界への貢献に期待する一方で、「『弓子、有馬温泉行こう』はやめてくださいね。これは最低ですよ」と忠告した。

そこから、定年を迎えた世のサラリーマンに対しても「やめてくださいね。『ご苦労だったね。旅行も連れて行かないで申し訳なかったね。来週行こうか』って、最低のセリフ」とカメラ目線でピシャリ。FUJIWARA藤本敏史から「うれしくないんですか？」と質問されると、「うれしないわ。何言うてるの！」と一喝した。

上沼は「自由にさせてあげてください。それまで奥さんはあなたを支えてくれたんだから。ありがとう、弓子…恵美子やね。自由に羽ばたきたまえ、って言うてほしい」と話し、内館牧子氏の「終わった人」を読むように推奨。「男の人って楽天的ね。一番、その典型が高田純次なんだけど」とばっさり切って笑いを誘っていた。