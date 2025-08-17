声優の緒方恵美が17日、X（旧ツイッター）を更新。13日に53歳で亡くなった声優の櫻井智さんを追悼した。

緒方は、櫻井さんは「声優ブーム」の起点のひとりだとして、「私のように作品でもちあげられた人間とは違って、本物のプロの『アイドル声優』とは彼女のような人を指すのだと当時は思っていたけれど、今、この亡くなる瞬間まで、ファンのことを想い、ギリギリまでという在り方を見聞きし、あなたは今も、本物のアイドルでい続けていたのだと知り、胸がいっぱいになりました」と回想した。「あの頃の表と裏。それをわかりながら笑顔で頑張り通した。なぜそこまで、と、当時の私にはわからなかったけれどーーその矜持を、通し続けた姿を尊敬します」と櫻井さんの“アイドル声優”としてのプロ意識をあらためて称賛している。

また、声優の森川智之は、「芸能に対する真摯な姿勢はとても尊敬していました。一時期お休みしていたときはよく連絡を取り合っていたのを思い出します。復帰したときはとても嬉しかったですよ」と振り返り、「次に会うときは智ちゃんのステージを必ず観に行きます」とつづった。

声優の井上喜久子は、「声優としてまだ新人だった私たちは、スタジオでいつも隣に座って、こしょこしょ話しをしながら、励ましあったり笑いあったり…」と共演アニメ『怪盗セイント・テール』での舞台裏を明かした。「いつも一生懸命で、とても優しくて、かわいくて、本当に魅力的な智ちゃん」として、「2人で声を合わせて『私たちに、神のご加護がありますように』という決め台詞は、これからもずっと、こころの中で、たからものとして大切にしていきます」と追悼している。

櫻井さんは、アイドルグループ「レモンエンジェル」のメンバーとしてデビュー。声優として、アニメ「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役や「怪盗セイント・テール」羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、アニメ「ポケットモンスター」の人気キャラクター・シロナ役などを担当した。公式発表によると、多臓器がんの悪化のため入院したが、症状が改善せずに亡くなったという。