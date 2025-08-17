フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。夫の小泉進次郎農相に言及した。

ユーミンがトークの流れで「つらい思いをしているご主人が…。ボクサーの妻のようにリングサイドで“あ〜”みたいな」と多忙な小泉氏の現況に触れつつふると、滝川は明るく笑いつつ「ほんとですよ〜。もう“あ〜”みたいなこともたくさんありますけど、なるべく（夫が）家帰ってきたら癒しの場でいられるように。それはもう、かなり私自身…。子供たちがとにかく癒しなんで。まあ、でも、（夫は）想像を絶する忙しさなんだなーって。ちょっと普通のタフネスじゃ無理だと思うぐらいの」などと思いを明かした

ユーミンはそれを聞き「あと“叩かれて当たり前”みたいな、“有名政治家のかただと何言ってもいいんだ”みたいな感じになっちゃうわけじゃないですか」と話した。

その後のトークでユーミンは、自身の次作アルバムに触れ「ご主人にもぜひ聞くように言ってください」と願った。滝川が「それで元気が出るように…」と応じるとユーミンは「元気出ます」と断言。それを聞いた滝川は「はい、それで（夫の）元気が出るように。毎日、ほんと頑張ってるのでみんなもうちょっとお手柔らかにしてください」と世の中に呼び掛けていた。