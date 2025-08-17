◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 横浜 5―0 津田学園（2025年8月17日 甲子園）

春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が津田学園（三重）を5―0で破り、夏は2008年以来17年ぶりの8強入りを果たして夏の甲子園通算40勝目を挙げた。最速152キロ右腕・織田翔希（2年）が106球を投げ、5安打2四球5奪三振無失点で今大会2度目の完封勝利をマーク。今大会の連続無失点を23回2/3に伸ばした。

村田浩明監督によると、織田は体調を崩して前日16日の練習を休み、ホテルで寝ていたというが「投げます。大丈夫です。監督信じてください」と登板を直訴。8回か9回での交代も検討していたが、「監督、代えないでください。チームの方針があるのなら代えてもらっても構わないですけど」と初めて主張して投げきったという。

村田監督は、織田の症状を「食あたりです。（症状が出始めたのは）おとといの夜ですね」と明かした。「かなり、かなり悩みました。でも、本人が投げるというので。絶対投げなきゃいけないんだという気持ちが勝って」と起用に踏み切った背景を明かした。

織田はチームバスとは別に、チームの車でコーチが甲子園に連れてきたという。「お腹の調子が良くなかったので、バスあんまり寄れないじゃないですか。なので、そんな形で」と語り、試合前に欠場が発表された伊藤大和（3年）についても「ちょっと胃腸炎になって」と説明した。織田は今春の選抜でも「爪が割れて、胃腸炎になってというのがあったので、その経験も生きたのかなっていうところ、正直あります」と話した。