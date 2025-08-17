ヒルトン大阪は、ムーミンとコラボして「スイーツビュッフェ 〜ムーミン谷のティーパーティー〜」を8月1日から10月31日まで開催する。

お花畑に頭を突っ込んだようにエディブルフラワーを周りにあしらい、くるりとしっぽをデザインした「ムーミンのまんまるおしり」、ムーミン谷の夕方の風景を彷彿とさせる「夕焼けに染まるムーミン谷」、エプロンの赤と白を思わせるストライプ柄のスポンジをまとった「ムーミンママのエプロンケーキ」、「ニョロニョロ大発生中」、「リトルミイのムース」、スティンキーのフォルムそのままを象った「いただき！スティンキー」、クリームのカスタマイズが可能な「ムーミンママのパンケーキ」など約25種類のスイーツを提供する。エッグサラダとアボカドのフィンガーサンドウィッチやシーザーサラダ、カレー、パスタなどセイボリーも用意する。コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなどドリンク約10種付き。会場は「ムーミンやしき」の装飾を施し、「ムーミン」のキャラクターアートと写真が撮れるフォトスポットを設置する。1階MYPLACEでは「リトルミイのアフタヌーンティー」を同時開催する。

場所は2階Folk Kitchen。提供時間は午後3時から4時半まで。料金は大人5,500円から、4歳から11歳までは大人の半額、平日は大人1人につき子ども1人が無料となる。税・サービス料込み。