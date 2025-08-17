北斗晶、大急ぎで駆けつけた堀田祐美子デビュー40周年記念大会「私の同期昭和60年組が大集結」

タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。女子プロレスラーの堀田祐美子のデビュー40周年記念大会を訪れたことを報告した。

この日、北斗は「昨日は、5時に夢中公開生放送の2時間が終わって大急ぎで会場を飛び出して…次は後楽園ホールへ」向かったといい「堀田祐美子デビュー40周年記念大会に行きました！！」と報告。「私の同期昭和60年組が大集結」したことを明かし「私とペアを組んでいたみなみ鈴香とリング上で2人が並ぶのは実に30年ぶりです」とつづった。

続けて、元女子プロレスラーのみなみ鈴香さんについて「私が駆けつけて会場入りしたので本当にこれが久々の再会で涙が出そうになりました」と感動した様子でコメント。さらに「都合が付かず来られなかった同期、もう連絡先も分からない同期もいますが」「リングに上がって切磋琢磨した同期が集まることが出来て本当に嬉しかったです」と喜びを述べた。

また「堀田から会場に来てくださったお客様にプレゼントのくじ引きがあり」「そのMCを任されていたので汗だくで頑張りました」と報告。「堀田祐美子デビュー40周年記念大会は超満員のお客様で埋め尽くされました」といい「おめでとう堀田祐美子選手！！」と祝福の言葉をつづった。

その後「私の先輩もたくさん ジャガー横田さん、ジャンボ堀さん、大森ゆかりさん、ダンプ松本さん、立野記代さん、クラッシュのお二人」が訪れたことを報告。多くのメンバーとの写真を公開し「そして本日の主役（昨日ですが）堀田祐美子 良く、本当に良く頑張ったね〜！！」「ゆみちゃん頑張ってね。そして何よりも体に気をつけて」と堀田との2ショットとともにつづった。

最後に「こんな凄い1日でしたが」「すーちゃんもプロレス初観戦してたのよ〜」と孫・寿々ちゃんも来ていたと告白。「リングに上がって喋ってる、ばーちゃんの声に一瞬反応したらしいけど…その後は見向きもしなかったようで」と述べ「やっぱり、すーちゃんのばーちゃんはこれでもなく…これでもなく…これだよね」と寿々ちゃんとの2ショットを公開し、ブログを締めくくった。