熊田曜子、14年ぶりゴルフショット公開 ミニスカウエアで美太ももあらわ「ナイスショット」
タレントの熊田曜子（43）が17日、自身のインスタグラムを更新し、14年ぶりにゴルフを楽しんだことを報告した。
【写真】14年ぶりゴルフショット動画を公開した熊田曜子
熊田は新潟県にあるホテル『belnatio』を訪れ、家族旅行の一環でゴルフをプレイ。「澄んだ空気と広大な景色の中、晴れやかな気持ちでプレイさせてもらえたよ。今度はゆっくりコースを回りたいな」と振り返り、充実した時間を過ごした様子を伝えた。
投稿では、ミニスカートのゴルフウエア姿でクラブを手にしたショットも公開され、美脚が際立つ姿に注目が集まっている。ハッシュタグには「#belnatio」「#新潟県」「#家族旅行」などを添え、リゾート滞在を楽しんだことを伝えた。
フォロワーからは「次回のゴルフコーデも楽しみにしてます」「似合ってます！」「曜子ちゃん可愛い」「ナイスショット」などのコメントが寄せられている。
