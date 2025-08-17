撮影中に3階相当から飛び降りて「“あっ”て」　藤原竜也＆竹内涼真とも共演の『ミセン』俳優、衝撃秘話

『ミセン-未生-』や藤原竜也＆竹内涼真主演の『太陽は動かない』などで知られる俳優ピョン・ヨハンが、過去の“ヒヤリ”エピソードを明かした。

【写真】ピョン・ヨハン、詐欺犯を追う復讐者に

8月14日、YouTubeチャンネル「Mドロメダスタジオ」では、「ピョン・ヨハンとなんで…仲良いんですか？両想いですか…？」というタイトルの動画が公開された。

この日、俳優のハン・サンジンはゲスト出演したピョン・ヨハンとの縁について「2015年のドラマ『六龍が飛ぶ』で初めて会った。初対面のシーンは撮影にすごく時間がかかった。ヨハンが最後に僕の首に刀を突きつけ、塀を飛び越える場面だった」と回想した。

続けて「僕たち側から見ると、その塀は胸の高さくらいだった。ヨハンが“カメラに映らなくなったらどうしましょう？”と聞くから、“そりゃ飛び越えるしかないでしょ”と言ったんだ。ところが飛び越えた瞬間、“あっ”という声が聞こえた。外側から見ると塀ではなく城壁のようになっていて、そこから飛び降りてしまったんだ」と明かし、スタジオを驚かせた。

（画像＝ユーチューブ）ピョン・ヨハン（右）とハン・サンジン（左）

このエピソードについて、当事者のピョン・ヨハンは「ほぼ2〜3階の高さだった。本来はスタント監督と相談すべきだったのに、サンジン兄さんとだけ話してしまって…。初めての撮影で、お互いまだギクシャクしていた時だった」として、「走って飛び降りたら、ずっと落ちていく感覚で、本当に長く落ち続けていた」と振り返った。

これにハン・サンジンは「カットがかかってから戻ってきて、“行ってみたらすごく高かった”と言っていた。監督も“これは何？カメラに映らなくなったらそれでいいのに、なぜ飛び降りたんですか？”と言ったら、ヨハンが僕を睨んでいた。カメラがあるわけでもないのに、何も言わずに飛び降りたんだ」と語り、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）