愛知県は県内企業を対象に、企業経営と女性活躍に関するアンケートを実施した。

出産後に働き続ける社員について、「多い」と回答した企業が４割超あった一方で、「正社員としては、１人もいない」とした企業が１割超あり、課題の残る結果になった。県はアンケート結果を踏まえた支援策を今年度策定するあいち男女共同参画プランに盛り込む考えだ。

調査は昨年８〜９月にインターネットや郵便で１万２０００社に実施し、２８１９社が回答した。回答率は２３・４％だった。

出産後も働き続ける人が多いと回答した企業は、４３・３％。１人もいないと回答したのは、１２・９％だった。多いと回答した企業に取り組みを聞いたところ、７３・８％が、経験者が相談に乗る制度の導入や、手本となる人物像の情報提供を実施し、７１・６％が法律を上回る制度を整備し、活用を促進していた。

女性の活躍を推進するために、管理職への登用など具体的な取り組みを行ったと回答したのは４１・８％だった。利点として、うち４３・９％が「女性の働く意欲が向上した」と回答した。一方で、管理職への登用を巡っては「女性本人が希望しない」「女性の採用が少なく、人材が不足している」「女性が担当できる仕事が限られている」などの回答も目立った。