洪水によって損壊した家屋＝１５日/Stringer/Reuters

（ＣＮＮ）パキスタンや、インドが実効支配するカシミール地方、ネパールで発生した豪雨による鉄砲水や洪水で、少なくとも４００人以上が死亡した。各国当局が明らかにしたもので、行方不明者も多数にのぼっている。

パキスタン北西部では４８時間の間に少なくとも３２１人が死亡した。現地当局が１６日に明らかにした。カイバル・パクトゥンクワ州ブネルでは１０を超える集落が鉄砲水で壊滅的な被害を受けた。

道路の流失や地滑りで救助隊の進入が阻まれており、緊急対応機関の報道官によると、がれきの下にまだ複数の人たちが埋まっているおそれがあるという。

報道官はＣＮＮの取材に、この地域だけでこれまでに１２０体以上の遺体が収容されたと明らかにした。つい数日前までは活気にあふれた地域社会があったのに、今は岩石やがれきの山しか残っていないという。

同州では救援活動中のヘリコプターが墜落して乗員５人が死亡した。地元当局が明らかにした。

インドが支配するカシミール地方では、ヒンドゥー教徒に人気の巡礼地チャショッティで少なくとも６０人が死亡したほか、２００人以上が行方不明となった。ロイター通信が伝えた。

ネパールでも少なくとも４１人が死亡し、１２１人が負傷したと同国の防災当局の発表を引用してロイター通信が報じた。

パキスタン北部サラルザイに住む学生のファルハド・アリさんは「雨が激しくなったとき、まるで地震が起きたかのような感覚になった。地面全体が揺れた」と振り返った。「土砂降りの雨のなか、家族全員が外に飛び出した。泥と巨大な岩が家の近くの小川を流れ落ちていった。まるで世界の終わりのようだった」

６月初旬から始まった特に激しいモンスーンの影響で、地域一帯では豪雨や大規模な地滑り、洪水が続き、住宅地が浸水し、家屋はがれきと化した。

パキスタンの気象当局によると、カイバル・パクトゥンクワ州では１７日からさらに雨が強まる見込みで、鉄砲水や都市型の洪水への警戒が呼びかけられている。

専門家は、地球温暖化に代表される人為的な気候危機によって、今年のヒマラヤ地域における洪水の激しさと頻度が増していると警告している。

インドが支配するカシミール地方では、ＳＮＳで共有された映像には、雨で発生した鉄砲水で激流と化した道路が映っている。豪雨が建物全体を破壊し、車両を押し流す様子も確認できる。

各地では軍や警察が行方不明者の捜索にあたり、救助された人々は病院に搬送されている。