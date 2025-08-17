パンツなのにスカート！？多忙を極めたワーママの“違和感ショット”に7.3万いいね「左側…」【ママリ】

パンツスタイルのはずなのに脚が…違和感の正体に7.3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

まりは🐝3Y🚀＋1y🎀(@mariharu12)さんの投稿です。普段なら絶対しないような間違いや、忘れ物をしてしまうことはありませんか？子どものことや家のことなどが山積みな中、限られた朝の時間はバタバタしてしまいますよね。そのため、自分の身だしなみや着こなしチェックが、後回しになってしまうこともあるでしょう。





まりはさんは、オールインワンを着て仕事へと向かいましたが、ふと自分の足元を見て違和感を覚えたといいます。

©︎mariharu12

今日私ワンピきてきたっけ？とふと足元を見たら、オールインワンの片方に2本足が入ってましたね(意味不明)

オールインワンなのにワンピースを着ているかのように見える足元。なんと、オールインワンの片脚分に両脚を入れて歩いていたのです。



この投稿に「もし街で見かけても『そういうファッションなのね』で納得しちゃう」「左側ずっとピラピラしてたんかな」などのリプライが寄せられていました。意外と街中で見かけても気づかないかもしれませんよね。



思わず笑ってしまう、まりはさんのエピソード。「自分もやりそう！」と思った方は、オールインワンを着用したときは脚が片方ずつ入っているか確かめましょうね。

「お前は私が守ってやっから」家事を担う相棒、まさかの正体に1600いいね

かに82(@meso64069432011)さんの投稿です。午前中の家事は、『まだ1日時間があるし…』という気持ちから面倒に感じ、後回しにしてしまうことも。後になって「しまった！早くやっておけばよかった…」と、後悔した経験のある方もいるのではないでしょうか。余力のある午前中のうちに、できることはやっておいたほうがいいのかもしれませんね。



ある日かに82さんは、夕方になって家事をするのがつらいと感じたそうです。ところが、なんとその家事をやっておいてくれた存在がいるようで…。

夕方の私へ。



今日気圧しんどいね。子ども達も荒れてるかな？夜ごはんどうしよ…頭痛いし…って思ってる？

安心して。午前の私がおでん作った。お前のことは私が守ってやっから寝てろ。無理するな。



私より

「夕方の私へ」と手紙風の投稿には、午前のかに82さんが、午後の自分のために先回りした行動が書かれていました。その日の気圧から、午後の自分は頭が痛くなり、夜ご飯に困るだろうと予想。おでんを作り「無理するな」と気遣う言葉で締められていました。頼りになる未来の自分への手紙に、思わず「かっこいい…」という言葉がこぼれてしまいます。



この投稿には「イケちらかしてる」「同じことやろうとしたら、お昼の自分がおでん食べてしまう」といったコメントが寄せられていました。



いつでも自分の努力を理解し、助けてあげたいと思えるのは自分自身。未来の自分を思う行動が功を奏したかに82さんは、夕方ゆっくりとできてよかったですね。自分を思う行動を見習いたくなる、すてきなエピソードでした。

「意味不明すぎる」家庭菜園のピーマンに13万いいね

ゆき臓ﾁｬﾝ👀🍑(@kabewomirumomo)さんの思わず笑ってしまう投稿です。家庭菜園やプランターで、野菜やハーブなどを作っている方もいると思います。スーパーで販売されたものに比べると、見栄えや味は劣ることもあるでしょう。しかし、自分で育てたというだけで、愛情がわくのではないでしょうか。



ゆき臓ﾁｬﾝ👀🍑さんが投稿していたのは、庭で採れたピーマン。愛情をたっぷり受け、さぞ大きく育ったのかなと思いきや…まさかの展開に思わず笑ってしまうはず。

©︎kabewomirumomo

©︎kabewomirumomo

庭のピーマン意味不明すぎる

やる気ないなら帰っていいよ

見慣れたピーマンとは違い、横にぷっくりとした形のピーマン。これはこれでかわいいのですが、ゆき臓ﾁｬﾝさんからは「帰っていいよ」と、するどいツッコミが飛んでいます。



この投稿に「帰っていいよ笑いました」「かわいい」「ピクミンが出てきそう」などのリプライがついていました。成長を楽しみに一生懸命お世話したのに、思ったよりふくらまなかったピーマン。それでもツヤツヤの見た目から、愛されて育ったことが伝わりますね。



家庭菜園の醍醐味を感じつつ、ツッコミに思わずくすっと笑ってしまう面白い投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）