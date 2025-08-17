◆スペイン１部 １節 バレンシア１―１Ｒソシエダード（１６日・エスタディオ・デ・メスタージャ）

【バレンシア（スペイン）１６日＝豊福晋】日本代表ＦＷ久保建英が所属するスペインリーグのＲソシエダードはアウェーでバレンシアと対戦し、１―１で引き分けた。先発出場の久保は後半１５分に今季初ゴールを決めた。

試合後に応じた一問一答は以下の通り。

久保「あまりいい試合じゃなかったので、感触は良くなかったですけど、点取れてよかったかなって感じですね。去年は逆に感触いい試合でも点取れなくてっていう試合が多かったんで、別に多分なんかやれることはやれると思うんで、あとは点についてきたらなと思ったんで、こんな感じの試合が続くなら別に悪くないんじゃないですかね。入りは悪くない。引き分けで後味はあんま良くないですけど、まあ点をとったのは僕なんで、そこは良かったかなと思います」

―得点で気持ちも乗った？

「体は軽くなりましたし、やっぱり点を決めてなくて他の選手がどんどん決めだすと焦りも出てくる。余裕もって次の試合もプレーできるかなと思います」

―プレシーズンでは合流が遅れた。

「いい感じで試合には入れてるんじゃないですかね。ここからもっと上がってくると思いますし、悪くないと思います」

―暑かった。

「今日は暑かったですね。そういう意味でも日本にいっててよかったんじゃないかなと思います」

―シュートシーンについて。

「シュート打つのは決めてたんですけど、ちょっと細かいタッチをワンタッチやることで、相手のタイミングずらして、キーパーのタイミングずらしてよかったかなと思います」

―目標は得点。

「そうですね。今日ももう１点取れたと思うんで、ＦＫのシーンもこけなくてよかったと思うんですけど、あれがあっての多分シュート打とうっていうのがあったんで、ほんとは２点ぐらい取れたかなと思いますけど。謙虚に行けたらいいかなと思います」

―移籍の噂については。

「僕はピッチ上でできることやるだけなんで、どうなるかわからないですけど、個人的には毎週毎週頑張れたらいいかなと思います」

―今年はワールドカップの前年になる。

「自信をつけて、ワールドカップはいい形で入れるのがベストだなと思いますし、ピークをそこに持ってこれたらいいかなと思いますね」

―毎年ゴールとアシストで２０という目標数字を立てている。

「頑張りたいですけどね、どうなんでしょうね。そこも今年は謙虚に、なんか１試合１試合ずつ頑張っていければいいかなと思います」

―監督が変わって変化は。

「やろうとしてることは変わった感じはありますけど、まだチームも出来上がってる途中だと思うので、あんまりこっちも求めすぎずに１試合１試合良くなっていければいいかなとは思います」

―チームの目標は欧州カップ戦の復帰か。

「ですね。前回が悪い意味でまぐれだったっていうのを証明できるようにならないといけないと思ってる。今日の内容じゃね、うまくいってないところもあったんで、もっと突き詰めて、８月の残り２試合は絶対勝っていかないと次は難しいところもどんどん来るんで。今日も勝てたらよかったけどバレンシアもいいサッカーしてたんで、今日の引き分けは妥当だなと思います。そういった意味では次の２試合は落とせない相手だと思うので、１個抜け出せたらいいかなと思います」

―今季は国内での戦いに専念できる久しぶりのシーズンになる。

「試合数が少ない分、１試合１試合も大事にしたいなと個人的には思ってます。みんながどう思ってるかわかんないんですけど、個人的には１試合１試合大事にしたいなと思っています」