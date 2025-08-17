¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢£³²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÅêµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬£·¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ïºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤«¤éËè²ó¥Ò¥Ã¥È¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤ºÌµÆÀÅÀ¡£
¡¡½é²ó¤ÎÀÖÀ±¤Ï£²»à¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡£
¡¡£²²ó¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¹¥¼é¤ÇÀÖÀ±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î£µÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Îº¸Ãæ´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤ò¡¢º¸Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥¸¥ã¥ó¥×°ìÈÖ¤ÇÊáµå¤·¡¢¿Í¹©¼Ç¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¡£ÀÖÀ±¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±²ó¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¡££²²ó¤Ï£±»à¤«¤é´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤ÏÆó¥´¥í¡¢ÀÖÀ±¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£³²ó¤ÎÀÖÀ±¤Ï£±»à¤«¤éºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³²ó¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡££²ÈÖ¤ËÆþ¤ë¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤Ï½éµå¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢£²µåÌÜ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢£±£¶Æü¤Ë¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿£´ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅêµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°¤Îµå¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£