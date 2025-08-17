プロレスリング・ノア「Ｎ―１」公式戦カード決定…９・８後楽園「開幕戦」ＯＺＡＷＡ ｖｓ 丸藤正道
プロレスリング・ノアは１７日、秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」の出場選手と対戦カードを発表した。
今年のＮ―１は、Ａ、Ｂ両ブロックにそれぞれ８選手が参加。９月８日の後楽園ホールで開幕。９月２１日の栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９月２３日の後楽園大会でＡブロック、Ｂブロックの１位選手による優勝決定戦を行う。
参加選手は以下の通り。
◆Ａブロック
ＫＥＮＴＡ（初出場）
清宮海斗（２年連続５回目の出場。２０２２、２０２４年優勝）
征矢学（３年連続５回目の出場）
佐々木憂流迦（２年連続２回目の出場）
藤田和之（３年ぶり３回目の出場）
遠藤哲哉（初出場）
マサ北宮（７年連続７回目の出場）
ダガ（初出場）
◆Ｂブロック
ガレノ（初出場）
丸藤正道（５年ぶり３回目の出場）
拳王（７年連続７回目の出場。２０１９年優勝）
稲葉大樹（２年ぶり３回目の出場）
ジャック・モリス（４年連続４回目の出場）
晴斗希（初出場）
リッキー・ナイトＪｒ．（初出場）
ＯＺＡＷＡ（初出場）
公式戦は３０分１本勝負。得点は勝ち・不戦勝…２点。負け・不戦敗…０点。あらゆる引き分け…１点。最多得点者が複数の場合は、直接対決の勝敗で優勝戦進出者を決定。直接対決が引き分けの場合は、優勝戦進出者決定戦を行う。
◆９・８後楽園ホール公式戦カード
▼Ａブロック
ＫＥＮＴＡ ＶＳ 清宮海斗
遠藤哲哉 ＶＳ ダガ
佐々木憂流迦 ＶＳ 藤田和之
征矢学 ＶＳ マサ北宮
▼Ｂブロック
丸藤正道 ＶＳ ＯＺＡＷＡ
ガレノ ＶＳ 晴斗希
拳王 ＶＳ リッキー・ナイトＪｒ．
稲葉大樹 ＶＳ ジャック・モリス