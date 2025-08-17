ＯＺＡＷＡ

　プロレスリング・ノアは１７日、秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５」の出場選手と対戦カードを発表した。

　今年のＮ―１は、Ａ、Ｂ両ブロックにそれぞれ８選手が参加。９月８日の後楽園ホールで開幕。９月２１日の栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９月２３日の後楽園大会でＡブロック、Ｂブロックの１位選手による優勝決定戦を行う。

　参加選手は以下の通り。

　◆Ａブロック

ＫＥＮＴＡ（初出場）

清宮海斗（２年連続５回目の出場。２０２２、２０２４年優勝）

征矢学（３年連続５回目の出場）

佐々木憂流迦（２年連続２回目の出場）

藤田和之（３年ぶり３回目の出場）

遠藤哲哉（初出場）

マサ北宮（７年連続７回目の出場）

ダガ（初出場）

　◆Ｂブロック

ガレノ（初出場）

丸藤正道（５年ぶり３回目の出場）

拳王（７年連続７回目の出場。２０１９年優勝）

稲葉大樹（２年ぶり３回目の出場）

ジャック・モリス（４年連続４回目の出場）

晴斗希（初出場）

リッキー・ナイトＪｒ．（初出場）

ＯＺＡＷＡ（初出場）

　公式戦は３０分１本勝負。得点は勝ち・不戦勝…２点。負け・不戦敗…０点。あらゆる引き分け…１点。最多得点者が複数の場合は、直接対決の勝敗で優勝戦進出者を決定。直接対決が引き分けの場合は、優勝戦進出者決定戦を行う。

　◆９・８後楽園ホール公式戦カード

　▼Ａブロック

ＫＥＮＴＡ　ＶＳ　清宮海斗

遠藤哲哉　ＶＳ　ダガ

佐々木憂流迦　ＶＳ　藤田和之

征矢学　ＶＳ　マサ北宮

　▼Ｂブロック

丸藤正道　ＶＳ　ＯＺＡＷＡ

ガレノ　ＶＳ　晴斗希

拳王　ＶＳ　リッキー・ナイトＪｒ．

稲葉大樹　ＶＳ　ジャック・モリス