ÆüËÜ·³¤Î¡È²Ú¶£µÔ»¦¡É¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç°ÖÎî¼°Åµ¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Àï»þÃæ¤Ë¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤òÀêÎÎ¤·¤¿µìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÔ»¦¤µ¤ì¤¿µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë°ÖÎî¼°Åµ¤¬¸½ÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼óÅÔ¶á¹Ù¤Î¥Í¥°¥ê¥»¥ó¥Ó¥é¥ó½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ÖÎî¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ú¶£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñ·Ï½»Ì±¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1941Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤òÀêÎÎ¤·¤¿ÆüËÜ·³¤Ï¡¢²Ú¶£¤òÅ¨»ë¤·¤¿Ìµº¹ÊÌ¤ÊµÔ»¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢²Ú¶£¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¡Öºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£
ÆüËÜ·³¤ÎÀïÁè²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤â»²²Ã¤·¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à²£ÉÍ¡¡µÈÃÓ½Ó»ÒÂåÉ½
¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×
¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢µÔ»¦»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤ò¾·¤¤¤¿¾Ú¸À½¸²ñ¤òº£Ç¯12·î¤Ë³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£