Nstyleポップアップ開催♡試着＆トークで自分らしいシルエットを体感

バストをコンパクトに見せたいという声に寄り添う「Nstyle（エヌスタイル）」が、8月22日（金）・23日（土）に渋谷でポップアップイベントを開催します。普段はオンライン限定の人気インナーを実際に試着できるほか、スポーツやファッションの視点から“自分らしいシルエット”を考えるトークイベントも実施。ジェンダーや多様なスタイルへの理解を深めながら、お気に入りの1枚を見つけられる特別な2日間です♡

Nstyleのこだわりと魅力

Nstyleは、補正下着メーカーのエル・ローズが開発した“つぶさない”バストフラットインナー。

2枚のバストホルダーパネルが下から支えつつボリュームを上方向に分散し、快適な着用感と自然なシルエットを叶えます。

大きく見せることだけが美しさではないという価値観のもと、“自分が一番心地よくいられる”ための下着づくりを行っています。

イベント限定の試着＆購入チャンス

スポーツトップ

価格：6,820円

サイズ：S～LL（カラー：ブラック）

ハーフトップ

価格：5,280円

サイズ：XS～LL（カラー：ブラック／ホワイト／モカ／グレー）

タンクトップ

価格：6,930円

サイズ：XS～LL（カラー：ブラック／ホワイト／モカ／グレー）

オープンネックハーフトップ

価格：5,390円

サイズ：XS～LL（カラー：ブラック／ホワイト）

当日はフィッターが常駐し、サイズ選びをサポート。試着は事前予約がおすすめですが、当日受付も可能です。会場限定の特別価格で購入できるのも魅力。

トークイベントで広がる価値観

8月23日（土）14:00～15:00には、クーゼス代表・田中史緒里氏とプライドハウス東京理事・村上愛梨氏による「スポーツ・ファッションの視点から自分らしいシルエットについて考える」トークイベントを開催。

司会はTIEWA代表・合田文氏。社会から求められる“らしさ”や、自分らしさとの向き合い方について、リアルな言葉を聞ける貴重な機会です。

自分らしさを見つける2日間

Nstyleポップアップイベントは、単なる試着販売ではなく、自分の体や価値観と向き合うきっかけをくれる場です。

試着で新しいインナーの心地よさを体感し、トークイベントで多様な視点に触れることで、“自分らしいシルエット”がきっと見つかるはず。

あなたの毎日をもっと自由で心地よくするために、この2日間をお見逃しなく♪