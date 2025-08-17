米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんが、３９歳を迎えた夫を祝福した。

１７日にインスタグラムを更新し「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｍｙ ｈａｎｄｓｏｍｅ ｈｕｓｂａｎｄ」と投稿。１６日がバースデーで「今日は私の１番の理解者でもあり、最高の旦那様のお誕生日。朝早くに子供達を信頼できる方々に任せて、私はＬＡまで車を飛ばしました。安全運転で」と、デートを敢行。

「滞在時間は３時間もなかったけど？笑」とバタバタしながらも「ランチを食べてパパを球場まで送ったらサンディエゴにドライブ。途中（毎日誰かに何度も夜起こされるので）眠すぎて仮眠しながらも無事に帰りました」と貴重な時間を満喫。「これからも健康第一、パパの幸せ第一にみんなで仲良く生きていこうね。お誕生日おめでとう」とメッセージを寄せた。

レストランでデート。向かいに座るダルビッシュを撮影した。フォロワーは「愛溢（あふ）れるお２人にほっこりです」「ホントにハンサム過ぎてため息出ます」「ホント素敵なご夫婦」とあこがれていた。

ダルビッシュは１８日のドジャース戦に先発することが決まっている。