◆スペイン１部 １節 バレンシア１―１Ｒソシエダード（１６日・エスタディオ・デ・メスタージャ）

【バレンシア（スペイン）１６日＝豊福晋】日本代表ＦＷ久保建英が所属するスペインリーグのＲソシエダードはアウェーでバレンシアと対戦し、１―１で引き分けた。先発出場の久保は後半１５分に得点を決めた。

得意のシーズン開幕戦で再び久保がネットを揺らした。０―１で迎えた後半１５分、エリア外でＭＦメンデスからのボールを受け、ワンタッチを入れて左足で強烈なシュート。会心の一発をガッツポーズで祝った。

「点が取れてよかったかなって感じですね。引き分けなので後味はあまりよくないけど、点を取ったのは僕なので、そこはよかった」

二桁得点を目指していた昨季は５得点に終わった。今季も何よりも求めるのは数字という結果。後半５分に絶好の位置で直接ＦＫを外したことも頭に残っていた。得点場面では、はじめからシュートを狙っていたという。

「シュートを打つのは決めていた。細かいタッチをワンタッチいれることで相手のタイミングをずらして、ＧＫのタイミングもずらせてよかった。今日はもう１点取れたと思う。本当は２点くらい取れたかなと」

フランシスコ新監督のチームにおいても攻撃の中心として結果を残し、開幕戦から価値を証明した。マルカ紙が久保のＡマドリード移籍の可能性を報じるなど去就にも注目が集まるが「僕はピッチでできることをやるだけ。どうなるか分からないですけど、個人的には毎週毎週頑張れたら」と目前の試合に集中している。

翌年にＷ杯を控える重要な１年を前に「自信をつけて、Ｗ杯にいい形で入れるのがベスト。ピークをそこにもってこれたらいいかなと思います」と今季の活躍を誓った。