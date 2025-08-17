°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤ÎDeNAÆ£Ï²¡¡2²ó¤Ë½é¼ºÅÀ¡¢º¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤ÎÃæÆüÂÇÀþ¤ÈÂÐÀï
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡¢ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2²ó¤Ë½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï22Ç¯9·î23Æü¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢1059Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£º¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤òÊÂ¤Ù¤¿ÃæÆüÂÇÀþ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡2²óÀèÆ¬¤ÎÈÄ»³¤Ë±¦Á°ÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ÙÂÀ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý1¤«¤é¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±§º´¸«¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£1»àÆóÎÝ¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¾ÍÕ¤ò»°¥´¥í¡¢ÅÚÅÄ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DeNA²ÃÆþ¸å¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀïÄ´À°¡£½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿7·î26Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï1²ó¤ò¡¢¤ï¤º¤«5µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£Æ±31Æü¤ÎÆ±À¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ2»Íµå¤È¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¡¢8·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï7»Í»àµå¤Ê¤ÉÍð¤ì¤Æ3²ó1/3¤Ç5¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é1·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£