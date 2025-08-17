【 中川安奈 】 トレーニング風景を公開 「からだが変わってきた実感もわいてる」「あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
トレーニング風景を公開しました。
中川安奈さんは「トレーニングを始めてもう少しで5ヶ月」と綴ると画像をアップ。
投稿された画像では、中川安奈さんがジムで様々なトレーニングをする様子などが見て取れます。
続けて「からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜」と、意気込みました。
この投稿にファンからは「トレーニングが更なる美につながる！」・「トレーニング姿素敵ですね」・「鍛えてますね〜」などの反響が寄せられています。
中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
