フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

トレーニング風景を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 トレーニング風景を公開 「からだが変わってきた実感もわいてる」「あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜」





中川安奈さんは「トレーニングを始めてもう少しで5ヶ月」と綴ると画像をアップ。



投稿された画像では、中川安奈さんがジムで様々なトレーニングをする様子などが見て取れます。







続けて「からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！あとちょっとで夏は終わっちゃいますが引き続きがんばりますよ〜」と、意気込みました。





そして「秋冬も可愛いお洋服たくさん着られるといいなぁ」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「トレーニングが更なる美につながる！」・「トレーニング姿素敵ですね」・「鍛えてますね〜」などの反響が寄せられています。



中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







