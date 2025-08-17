男子U23日本代表がU23カナダ代表と対戦…終盤に食らいつくも敗戦、『GLOBL JAM 2025』3戦3敗で終了

8月17日（現地時間16日）、『GLOBL JAM 2025』に参加した男子U23日本代表は、男子U23カナダ代表と対戦した。

序盤は獲得したフリースローで得点を重ね、トロイ・マーフィージュニア（サンロッカーズ渋谷）と渡邉怜音（アルティーリ千葉）が立て続けに3ポイントシュートを沈めリードを奪う。その後も得点を重ね第1クォーターを25－24で終了した。しかし第2クォーターに入るとカナダにインサイドを攻められ得点を許す展開で、43－49で前半を折り返す。

後半に入っても211センチのイーノック・ボアキエらに得点を重ねられるなど、カナダの高さに苦しむ。最終クォーターには佐藤涼成（白鷗大学）、川島悠翔（シアトル大学）、広瀬洸生（青山学院大学）らが3ポイントを決め食らいついたが、最終スコア74－89で敗戦となった。

個人スタッツは川島が17得点8リバウンドを記録、広瀬も10得点と2ケタ得点をマークした。この試合で日本代表は3戦3敗で今大会を終了した。

■試合結果



U23カナダ代表 89－74 U23日本代表



CAN｜24｜25｜24｜16｜＝89



JPN｜25｜18｜12｜19｜＝74

【動画】川島が13リバウンドの活躍を見せたオランダ戦ハイライト