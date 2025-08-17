【U18日清食品トップリーグ2025】帝京長岡「全国の舞台で一戦必勝を貫く」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、男子は福岡大学附属大濠高校（福岡県）や福岡第一高校（福岡県）といった常連に加え、インターハイ初優勝を果たした鳥取城北高校（鳥取県）も初出場する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆粘り強さと得点力で上位を狙う

帝京長岡高校（新潟県）は3年ぶり2回目の出場。柴田勲ヘッドコーチは「全国の強豪チームと真正面から戦える機会に感謝しています。一戦必勝」と意気込みを語り、「課題分析→改善→実践のサイクルからチーム力を高めていきたい」と述べた。特徴は「どこからでも点数が取れるメンバー」で、「泥臭さや粘りが出れば更に上を目指せる」と話す。注目選手には赤澤翔心を挙げ「試合の流れを作ってくれる選手」と評価。藤田珀については「積極的にバスケットに向かってチームへの貢献を期待している」と語った。意識する相手は「どのチームも高いレベルだと考えています。全ての試合、良いコンディションで戦わせたい」とした。

キャプテンの清水天太は「自分たちの更なるレベルアップが図れる良い機会なので、とても楽しみにしています」と語り、「持ち前であるディフェンスをより磨き、帝京長岡らしい泥臭いプレーを見せたいです」と意欲を見せた。キャプテンとして「試合に出ている時も出ていない時もチームを鼓舞していきたい」と決意。楽しみにしていることは「日本のトップのチームや選手たちの強さを肌で感じられること」。目標は「一つ一つの試合を大切に、一戦必勝で頑張ります」とし、意識する相手には「全てのチームです。インターハイで敗戦した、鳥取城北高校は意識しています」と答えた。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：不出場



2023年：不出場



2022年：5位（3勝4敗）