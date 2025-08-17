音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガーソングライターの幾田りら（24）が17日までに自身のインスタグラムを更新。米人気歌手との共演を報告した。

「『Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』at さいたまスーパーアリーナスペシャルゲストとしてYOASOBI出演させていただきました」と書き出して、世界的人気の米歌手のビリー・アイリッシュの3年ぶりの来日公演1日目の16日に「YOASOBI」として出演したことをつづった幾田。Ayase、ビリーとの3ショットを公開した。

「皆さん温かく迎えてくださって心から感謝感激です とてもとても楽しかったです」とファンに感謝しつつ「そしてなんといってもBillieのライブ、圧巻でした。演出も歌声もパーソナリティも本当に素晴らしくて、終始釘付けでした」と感動を表現。「改めてお招きいただきありがとうございました！またどこかでご一緒できますように」と締めくくった。

ファンからは「最高」「とてもかわいい「感動でした」「珍しくいくらちゃんがカメラ目線」「とても素敵なライブ」「めちゃくちゃかっこいい」「YOASOBIお2人とすっかりお友達」などのコメントが寄せられた。